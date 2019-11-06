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У Кличко больше не ждут попыток "свалить" его со стороны Банковой

"Команда Кличко не является командой Зеленского, но я бы не сказал, что она оппонирует".

У Кличко больше не ждут попыток "свалить" его со стороны Банковой
Фото: Макс Левин

Советник мэра Киева Владимира Кличко Максим Бахматов утверждает, что команда президента больше не будет пытаться отправить главу Киевской городской госадминистрации в отставку.

Об этом он заявил в интервью Bihus.info.

"На сегодняшний день команда Кличко не является командой Зеленского, но я бы не сказал, что она оппонирует. Есть Зеленский, законно избранный и народный президент, реально очень крутой, у него части команды, разные полюса, и есть господин Кличко – законно избранный мэр пять лет назад... " - сказал Бахматов.

Он также назвал конфликт между главой Офиса президента Андреем Богданом и Кличко "фарсом и дешевым выступлением".

"Кличко - это мэр, а Богдан - это руководитель Офиса президента, почему он должен троллить мэра? И вообще, что такое троллить? Ты должен давать факты, прокуратура должна давать какие-то запросы, СБУ и т.д... все остальное - это такой фейерверк без результата", - пояснил Бахматов.

Он также заявил, что больше попыток "свалить" Кличко со стороны Банковой больше не будет, поскольку им "уже есть, чем заниматься".

Напомним, ранее Кличко написал заявление в Нацполицию из-за "самоуправства" Богдана.

В начале июля глава ОП Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА. 3 октября Рада приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГА.

Президент Зеленский подтвердил намерение уволить главу КГГА, но при этом он пообещал, что Кличко узнает об этом первым.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что КГГА параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем. Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью венских соглашений между Порошенко и Кличко.

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