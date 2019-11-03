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Генпрокуратура уволила следователя, расследовавшего дело Богдана

Расследование дела заблокировано.

Генпрокуратура уволила следователя, расследовавшего дело Богдана
Фото: kmu.gov.ua

Генеральная прокуратура уволила следователя, расследовавшего дело о возможной причастности главы Офиса президента Андрея Богдана к растрате 32 млн гривен госсредств.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" сказал бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Следователя в этом деле уволили одним из первых, и это такой серьезный аргумент, что они таким незаконным способом хотят защитится от уголовного преследования", - сообщил он.

Горбатюк отметил, что Богдан был допрошен в данном деле и фигурирует в нем на данный момент как свидетель.

Расследование дела заблокировано, так как руководство Генпрокуратуры отказывается подписывать проекты подозрений судьям, фигурирующим в данном уголовном производстве.

Ранее, по данным источников агентства, Управление спецрасследований Генпрокуратуры рассматривало вопрос вручения подозрения Богдану.

Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.

По мнению следствия, действующий глава Офиса президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России. Это было сделано для привлечения к уголовной ответсвнности экс-главы "ЕЭСУ" и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

По данным ГПУ, Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.

Напомним, иск о выплате правительством Украины более 3 млрд гривен по делу корпорации ЕЭСУ Минобороны РФ подало в 2012 году, заявив, что долг возник в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе с Тимошенко не выполнила гарантированное правительством во главе с Павлом Лазаренко соглашение 1997 года о поставках продукции для нужд российского оборонного ведомства. 19 сентября 2012 года Хозсуд Киева удовлетворил иск, обязав Украину выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс 506 грн. Кабмин обжаловал это решение, но безуспешно, и в январе 2013 года Украина начала выплачивать 3-миллиардный долг России.

В марте 2014 года Хозсуд Киева отменил решения, которые обязывали Украину выплатить Минобороны РФ 3,2 млрд грн долгов корпорации ЕЭСУ, и потребовал от российских военных вернуть 38 млн грн, которые уже были уплачены.

В 2018 году Генпрокуратура заявила, что подозревает, что Украина сознательно проиграла иск о выплате РФ 3,2 млрд гривен.

Богдан занимал должность уполномоченного Кабмина по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова с марта 2010 по февраль 2011 года, а также с июля 2013 года по март 2014 года. Во второй раз Богдана уволил уже премьер Яценюк.

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Источник: "Українські новини"
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