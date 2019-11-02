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В НАТО отказались от встречи Столтенберга с освобожденными моряками, чтобы не раздражать РФ, - ZN

По данным издания, основным противником оказалась Франция.

В НАТО отказались от встречи Столтенберга с освобожденными моряками, чтобы не раздражать РФ, - ZN
Йенс Столтенберг в Киеве, 31 октября 2019 года
Фото: EPA/UPG

Украина предлагала организовать в Одессе встречу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с освобожденными из России украинскими моряками, но в Альянсе отказались. Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, основным противником оказалась Франция, которая не хочет раздражать Россию встречей, которая, по мнению Парижа, может "сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в "нормандском формате".

Напомним, Столтенберг и Североатлантический совет НАТО 30 октября посетили Одессу. Генсек выступил перед курсантами в Одесской морской академии.

31 октября Столтенберг в Киеве выступил в Верховной Раде и провел заседание Комиссии Украина-НАТО.

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