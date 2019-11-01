Яременко написал заявление об увольнении с должности главы комитета Рады

"Копию заявления, чтобы успокоить Давида и три фракции парламента, я вывешу в комментариях чуть позже", - заявил нардеп.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал заявление об увольнении с этой должности.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики - в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", - написал Яременко.

Он также заявил ,что через главу фракции Давида Арахамию ему передали, что "для трех фракций будет достаточно, если до 19:00 я лично сообщу о заявлении об отставке - в посте в фейсбуке".

"Копию заявления, чтобы успокоить Давида и три фракции парламента, я вывешу в комментариях чуть позже, потому что сейчас ем янтыки в лучшем месте Киева Cheburek.ua. Фотокопия заявления не позднее 23:00 будет размещена в комментариях к этому посту", - отметил нардеп.

"Написать - напишу. Но передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только тогда, когда (и если) решение о моей отставке примет фракция партии "Слуга народа", которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)", - добавил Яременко.

Напомним, ранее источник в "Слуге народа" сообщил в комментарии LB.uа, что Яременко с вероятностью 90% уберут с поста главы внешнеполитического комитета Рады. Ранее три оппозиционные фракции потребовали его отстранения.

30 октября издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Позже, тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он "новый человек в политике". После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом.

На следующий день Яременко обвинил журналистов в "краже личной переписки" и пригрозил судом.