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В "Слуге народа" предложили легализировать самогоноварение

Законопроект зарегистрирован 1 ноября.

В "Слуге народа" предложили легализировать самогоноварение
Фото: http://cit.ua

Группа депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Раду законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение.

Законопроект зарегистрирован 1 ноября, сообщается на сайте парламента.

Инициаторами законопроекта выступили Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук.

Текст документа на данный момент на сайте парламента отсутствует.

Сегодня согласно ст.176 Кодекса об административных правонарушениях изготовление самогона без цели сбыта наказывается штрафом от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (51-170 грн).

В 2012 Рада рассматривала законопроект о разрешении самогоноварения без цели сбыта, но за него в первом чтении проголосовало 35 депутатов при минимально необходимых 226.

Напомним, в октябре Кабмин внес в Раду законопроект о легализации азартных игр.

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