Спиртовые заводы в Украине более 10 лет контролируют криминальные группировки, - Зеленский

55% производства спирта в Украине сегодня находится в тени, а государственные спиртовые заводы более 10 лет контролируют криминальные группировки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании по вопросам развития спиртовой отрасли в ходе рабочей поездки в Тернопольскую область, где сейчас работают только четыре из 11 заводов по производству спирта.

Об этом сообщается на сайте президента.

Президент привел пример, что сегодня через Интернет можно свободно приобрести так называемый тетрапак водки пшеничной объемом 10 литров по цене 370 гривен. "То есть бутылка будет стоить где-то 15-18 гривен. А мы покупаем в магазине по 90-100 гривен. Работают теневые предприятия. Но как они работают, кто их крышует?" - спросил президент.

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив отметила, что с 2016 года финансовый результат госпредприятия "Укрспирт" уменьшился почти в пять раз. Так, по ее словам, в 2016 году прибыль предприятия составляла около 97 млн грн, а сегодня сократилась чуть ли не до нуля.

"Соответственно, возникла критическая ситуация и с уплатой налогов: если три года назад монополист «Укрспирт» уплатил в бюджет почти 30 млн грн налога на прибыль, то в прошлом году - вообще ничего. Из-за нелегального рынка спирта мы ежегодно недополучаем 8 миллиардов гривен в бюджеты - государственный и местный. А это - проблемы и с выплатами заработных плат, и со строительством дорог, и с развитием всей инфраструктуры", - подчеркнула Юлия Ковалив.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что за последние 10 лет производство легального пищевого спирта сократилось вчетверо - из-за нелегального рынка спирта. При условии сохранения нынешней ситуации в спиртовой отрасли потери акциза могут достичь 8-10 млрд грн.

"Изменить ситуацию можно путем демонополизации, детенизации и приватизации спиртовой отрасли", - отметил он.

Президент Зеленский, в свою очередь, отметил, что он и правительство "не будут мириться с существованием теневого рынка спирта и совместно работают над его ликвидацией". Он напомнил, что уже подал в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» относительно либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового». Этот документ предусматривает механизм выдачи лицензий и возможность с начала 2020 года производить спирт только по ним.

"Мы ликвидируем фундамент для существования этой коррупционной криминальной системы. И если производитель попадется на изготовлении «левого» спирта, он будет лишен лицензии и права на производство спирта не менее чем на пять лет. Я думаю, это очень справедливо. По-другому не может быть. Мы готовы к этому. Правительство готовится. Честный конкурс, честные лицензии", сказал президент.

Президентский законопроект предусматривает четыре шага: отмена государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, отмена ограничений на строительство спиртовых заводов и приватизацию существующих, лицензирование производства и оптовой торговли спиртом, ограничение импорта спирта до 1 января 2022 года.

Напомним, ранее Милованов анонсировал приватизацию "Укрспирта", назвав его "одним из самых коррумпированных и криминальных направлений".

Один из бывших руководителей "Укрспирта" Виктор Панков был убит в Киеве, другой - Михаил Лабутин - обвинялся в создании ОПГ для террористических атак на госучреждения.