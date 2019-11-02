Участок разведения сил в Станице Луганской посетил министр иностранных дел Финляндии

Участок разведения №1 в Станице Луганской с рабочим визитом посетила делегация Финляндии во главе с министром иностранных дел Пекка Хаависто. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Фейсбук.

"Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получения актуальной информации по развитию ситуации безопасности и действий российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Представители делегации "выразили обеспокоенность конфликтом, который продолжается на востоке Украины и негативно сказываться на жизни и благополучии гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения".

Глава финского МИД отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской, в частности работы на разрушенном мосту и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.

Напомним, ранее спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика впечатлили темпы ремонта моста в Станице Луганской.

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Движение транспорта по мосту, который был подорван в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход до недавнего времени был организован по временным деревянным лестницам и настилам.

В начале октября 2019 года его заменили на обходной настил, установленный на забетонированных лесах.

Мост в Станице Луганской планируется открыть после ремонта до 15 ноября 2019 года. Раньше называлась другая дата - 27 ноября, но работы идут быстрее графика.

Ранее украинская сторона неоднократно сообщала, что боевики не выполняют обязательства по ремонту моста в Станице Луганской.

Также 1 ноября сообщалось, что разведение сил в Золотом завершилось, а в Петровском его снова отложат.