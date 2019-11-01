МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона о "нелегальных украинских бандах"

Этьен де Понсен заверил, что слова Макрона о мигрантах были выдернуты из контекста.

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции Этьена де Понсена для разъяснений по поводу высказываний президента Франции Эммануэля Макрона относительно украинцев.

Об этом сообщается в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.

"В связи с появлением сообщений в СМИ о словах, которые приписываются президенту Франции Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет. Поэтому, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", - говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Напомним, в интервью правому журналу Valeurs Actuelles президент Франции заявил, что предпочтет легальных мигрантов из Африки, а не "нелегальные украинские или болгарские банды".