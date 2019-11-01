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"Схемы" пожаловались на публикацию личных данных их водителя Портновым

По мнению редакции и юристов, Портнов прямо нарушил украинское законодательство.

"Схемы" пожаловались на публикацию личных данных их водителя Портновым
Андрей Портнов
Фото: Макс Требухов

Бывший заместитель Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов обнародовал персональные данные члена съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях" из-за того, что редакция готовит расследование о его влиянии и связей с новой украинской властью.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По мнению редакции "Схем" и юристов, Портнов прямо нарушил украинское законодательство сразу по нескольким статьям. В своем Телеграмм-канале он выложил персональные данные водителя съемочной группы, которая занимается исследованием деятельности Портнова, а именно - его паспортные данные и домашний адрес, номера автомобиля, а также данные, свидетельствующие о слежке.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду «Схем». Мы считаем исследование влияния Портнова и его связей с украинской властью общественно важной информации, а его личность - публичной. Поэтому редакция не планирует прекращать работу над этой темой из-за давления путем публикации персональных данных членов съемочной группы или из-за давления любым другим способом", - говорится в заявлении.

Напомним, во время президентства Януковича Портнов был заместителем главы АП, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы. После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

19 мая, за два дня до инаугурации президента Зеленского, Портнов вернулся в Украину и даже получил должность в Киевском университете имени Шевченко, но из-за студенческого протеста сразу ее потерял.

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