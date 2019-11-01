Обвинение просит арестовать Дубневича и определить залог в размере 93 млн 196 тыс грн

Фото: Макс Требухов

Девять народных депутатов из группы "За будущее" готовы взять на поруки парламентария Ярослава Дубневича.

Адвокат подозреваемого в хищении средств "Укрзализныци" зачитал письменные обязательства депутатов во время избрания меры пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

Поручиться за Дубневича готовы нардепы Игорь Палица, Виктор Балога, Игорь Колыхаев, Антон Киссе, Сергей Минько, Виктор Бондарь, Петр Юрчишин, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский. Большинство из них присутствуют на заседании.

Обвинение просит арестовать Дубневича на 60 дней и определить залог в размере 93 млн 196 тыс грн.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Дубневичу инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.

Согласно представлению генерального прокурора Руслана Рябошапки, Дубневич, находясь на должности главы парламентского комитета по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця" и имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил и проанализировал спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныця".

В частности, следствие считает, что средства были получены юридическими лицами, которых контролировал депутат и его сообщники, через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.