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Рябошапка сообщил о подозрении нардепу Дубневичу

Депутату вменяют нанесение убытков "Укрзализныце" в размере 93 млн гривен.

Рябошапка сообщил о подозрении нардепу Дубневичу
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил о подозрении народному депутату Ярославу Дубневичу.

Это произошло в четверг после того, как Верховная Рада разрешила привлечь депутата к уголовной ответственности, говорится на сайте Генпрокуратуры.

Дубневичу вменяют ч.5 ст.191 Уголовного кодекса в рамках дела, которое расследовало Национальное антикоррупционное бюро.

Ему вменяют нанесение убытков в размере 93,277 млн гривен.

Следствие считает, что Дубневич, находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии АО "Укрзализныця" и имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.

Ярослав Дубневич стал первым депутатом 9 созыва, с которого сняли неприкосновенность для привлечения к уголовной ответственности.

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