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Рябошапка исключил экстрадицию Коломойского

Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, имеет он два или три паспорта других стран".

Рябошапка исключил экстрадицию Коломойского
Фото: Апостроф

Олигарха Игоря Коломойского Украина не будет выдавать на запросы об экстрадиции других стран, поскольку он является гражданином Украины, а украинское законодательство запрещает выдачу своих граждан.

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, отвечая на вопрос, как отреагирует Украина, если будут международные поручения об экстрадиции Коломойского, например, в США сообщает Укринформ.

"Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Это не зависит - Коломойский это или любой другой человек", - сказал Рябошапка.

На вопрос журналистов о том, что Коломойский является гражданином не только Украины, генпрокурор уточнил, что Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, имеет он два или три паспорта других стран".

Напомним, в марте 2019 на сайте "Миротворец", который внес в свою базу Игоря Коломойского, указывалось, что с 1995 года у него есть гражданство Израиля и Кипра.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью The New Yorker заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1".

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