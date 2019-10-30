Рябошапка исключил экстрадицию Коломойского

Олигарха Игоря Коломойского Украина не будет выдавать на запросы об экстрадиции других стран, поскольку он является гражданином Украины, а украинское законодательство запрещает выдачу своих граждан.
Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, отвечая на вопрос, как отреагирует Украина, если будут международные поручения об экстрадиции Коломойского, например, в США сообщает Укринформ.
"Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Это не зависит - Коломойский это или любой другой человек", - сказал Рябошапка.
На вопрос журналистов о том, что Коломойский является гражданином не только Украины, генпрокурор уточнил, что Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, имеет он два или три паспорта других стран".
Напомним, в марте 2019 на сайте "Миротворец", который внес в свою базу Игоря Коломойского, указывалось, что с 1995 года у него есть гражданство Израиля и Кипра.
Ранее президент Владимир Зеленский в интервью The New Yorker заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1".