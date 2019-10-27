Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"

"Тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому".

Президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обидеть олигарха Игоря Коломойского или потерять поддержку его телеканала "1+1".

Об этом он сказал в интервью The New Yorker.

Во время разговора с проживающим в Москве журналистом Джошуа Яффа Зеленский заверил, что не собирается давать Коломойскому никаких привилегий и будет настаивать на том, чтобы тот потратился на социальные и инфраструктурные объекты, как уже сделали Ринат Ахметова (купил автомобили скорой помощи) и Виктор Пинчук (купил квартиры освобожденным из плена морякам).

"Смотри, приятель, прошлое в прошлом... Но пришло время отдать большую часть твоих денег на социальные проекты и восстановление Донбасса", - рассказал Зеленский о своих разговорах с олигархами.

По его словам, такое же предложение у него есть и к Коломойскому.

"Если телеканал после этого обернется против меня, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - сказал Зеленский.

Разговор журналиста с Зеленским состоялся в августе, а еще в июне Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о финансировании ряда проектов. "Господин Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - сказал он на одной киевской встрече с бизнес-сообществом.

Коломойский позже прокомментировал это заявление, напомним, что его ежедневные расходы ограничены по решению лондонского суда и может разве что "покрасить ларек или два".

В начале сентября Коломойский приходил в Офис президента на встречу с Зеленским, а позже в комментарии LB.ua сказал, что теперь не может "появляться там, где есть Зеленский".