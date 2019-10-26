Уволен начальник управления СБУ в Полтавской области

Юрий Раховский занимал эту должность с октября 2015 года.

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского.

Соответствующий указ №768 / 2019 опубликован на официальном сайте главы государства.

"Освободить Раховского Юрия Васильевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области", - говорится в указе.

Раховский был назначен на должность начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области в октябре 2015 года.