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Уволен начальник управления СБУ в Полтавской области

Юрий Раховский занимал эту должность с октября 2015 года.

Уволен начальник управления СБУ в Полтавской области
Юрий Раховский
Фото: https://poltava.to

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского.

Соответствующий указ №768 / 2019 опубликован на официальном сайте главы государства.

"Освободить Раховского Юрия Васильевича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области", - говорится в указе.

Раховский был назначен на должность начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области в октябре 2015 года.

Ранее Зеленский назначил главой Луганской области Сергея Гайдая, бывшего главу Мукачевской райадминистрации на Закарпатье. 

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