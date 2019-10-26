Зеленский назначил посла в Восточном Тиморе

Президент Владимир Зеленский 25 октября назначил посла в Украине в Демократической Республике Тимор-Лешти, которая расположена преимущественно на острове Тимор между Индонезией и Австралией.

Эту должность, которая была вакантна с 2015 года, получил по совместительству посол Украины в Малайзии Александр Нечитайло, говорится в указе №769/2019.

Нечитайло был назначен послом в Малайзии в июне 2016 года.

Это кадровый дипломат, который начал карьеру в МИД Украины еще в сентябре 1995 года в Управлении стран АТР, БСС и Африки, затем работал в секретариате главы МИД, а с февраля 2016 и до назначения послом возглавлял Департамент Азиатско-Тихоокеанского региона в МИД Украины.

За границей работал советником посольства Украины в Малайзии (Куала Лумпур), вторым секретарем в посольстве Украины в Китае (Пекин), вторым секретарем в посольстве Украины в Индонезии (Джакарта).

Дипломатические отношения между Украиной и Тимор-Лешти были установлены в сентябре 2003 года. Посольства Украины в этой стране нет, с 2005 года она относится к зоне ответственности посольства Украины в Малайзии.

В 2017 году посол Нечитайло представлял Украину на церемонии инаугурации президента Тимор-Лешти Франсишку Гутерриша.