Украинский народ должен знать, что Америка его поддерживает, - Помпео

Соединенные Штаты проводят единую политику в отношении Украины, заверил госсекретарь США Майк Помпео.

Об єтом он заявил, общаясь с журналистами во время своего пребывания в штате Канзас 24 октября, передает Голос Америки.

"Мы воплощаем важную стратегию в отношении Украины. Украинский народ должен знать, что Америка его поддерживает", - подчеркнул Помпео.

По словам госсекретаря, администрация Дональда Трампа сделала в плане помощи Украине гораздо больше, чем правительство, возглавляемое президентом Бараком Обамой. Он также отметил, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по преодолению коррупции.

"Предыдущая администрация отказывалась предоставлять народу Украины оборонительные военные системы, оставляя его незащищенным перед российскими силами, захватившими Крым и Донбасс. Нынешняя администрация это изменила. У них новый лидер - президент Зеленский, и мы очень надеемся, что коррупцию, которая давно вредит украинской экономике, ему удастся искоренить, и что мы сможем найти путь к деэскалации конфликта и к восстановлению гордой Украины, которой она может стать", - добавил Помпео.

Комментируя расследования, проводимые в Конгрессе по импичменту Трампа, Помпео раскритиковал конгрессменов за чрезмерную секретность, отметив, что Госдепартамент не получил доступа к стенограммам свидетельств американских дипломатов, вызванных в этом месяце для дачи показаний в Конгрессе.

В начале октября госсекретарь США Майк Помпео назвал расследование Палаты представителей о возможности объявления импичмента президенту Дональду Трампу "глупой игрой в кошки-мышки".

Помпео подтвердил, что присутствовал на телефонном разговоре Трампа с Зеленским.