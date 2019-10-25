Зеленский подписал закон о лишении нардепов выплат за прогулы

Президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении депутатов Верховной Рады выплат в случае прогулов и внедрении регистрации путем нажатия кнопки вместо карточек.

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

25 октября президент подписал законопроект №1035-2, принятый Радой 16 октября.

Законом предусматривается, что депутат, пропустивший без уважительных причин более 30% голосований на пленарных заседаниях или более 50% заседаний комитета, в состав которого он избран, будет лишен права на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц. Сейчас это около 30 тысяч гривен.

Участие не менее чем в 70% голосований также будет основанием для начисления заработной платы, которая составляет от 35 до 43 тысяч гривен.

Присутствие депутата будут контролировать при помощи электронной системы голосования.

Напомним, что президент Владимир Зеленский раньше внес законопроект о лишении мандата за кнопкодавство и прогулы, но это предполагает изменение Конституции и требует времени.