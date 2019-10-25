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Бывший нардеп Хомутынник возглавил федерацию гольфа

У политика появилось лишнее время после провала на выборах.

Бывший нардеп Хомутынник возглавил федерацию гольфа
Хомутынник (слева) и Корбан
Фото: ukrgolf.org

Бывший депутат Верховной Рады Виталий Хомутынник стал президентом и главой правления Всеукраинской федерации гольфа.

Об этом говорится на сайте организации, которая имеет статус национальной спортивной федерации.

"Гольф - очень популярный вид спорта во всем мире, в следующем году во второй раз за последние сто лет соревнования по гольфу проходить на летних Олимпийских играх в Японии. Я ставлю цель вывести украинский гольф до уровня мирового. Конечно, сегодня очень трудно догнать европейские страны и США, поэтому будем делать акцент на детском гольфе", - цитирует Хомутынника пресс-служба федерации.

Предыдущий президент федерации Олег Корбан (заместитель главы Аграрной партии) стал почетным президентом.

Напомним, что Хомутынник баллотировался в Верховную Раду на июльских выборах по списку "Оппозиционного блока". Партия не набрала достаточного количества голосов и не прошла в парламент.

Хомутынник - бизнес-партнер Игоря Коломойского.

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