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Переформатирование ГАСИ станет логичным завершением реформы в отрасли, - Кудрявцев

Инспектор должен приходить на стройплощадку всего 4-5 раз, считает экс-глава ведомства.

Переформатирование ГАСИ станет логичным завершением реформы в отрасли, - Кудрявцев
Фото: Макс Требухов

Экс-руководитель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев, уволенный в декабре прошлого года, считает, что ГАСИ как «токсичный карательно-вымогательный орган нужно переформатировать» - только так можно оздоровить и реформировать строительную отрасль. «Нужно полностью избавиться от этого органа, который всегда будет ассоциироваться с негативом и коррупционными схемами…» - отметил он в интервью агентству УНИАН.

Он заявил, что намерен довести реформу, начатую им во время руководства ГАСИ, до конца: «Надеюсь, мои знания и опыт работы еще пригодятся». Чиновник также назвал несколько шагов, в которых, по его мнению, сегодня остро нуждается строительная отрасль. Нужно изменить систему выдачи разрешений и контроля за строительством – документы должны выдаваться автоматически. Причем, это не должно быть специальной функцией ГАСИ или какого-либо иного органа, это простая админуслуга, которую можно получить в электронном виде. Также необходим новый формат контроля за стройплощадками.

«Инспектор должен приходить на стройплощадку всего 4-5 раз: на начальном этапе, на уровне нескольких этажей, затем – в конце строительства. Целью этих визитов должна быть не остановка строительства, а выдача предписания по устранению нарушений, если таковые имеются. Если же …все идет хорошо, выполнены условия всех строительных норм, застройщик легко получает сертификат о введении в эксплуатацию. Причем, это документ также должен быть обычной админуслугой и выдаваться в электронном виде. Кто будет проверять - это уже вопрос для дальнейшей дискуссии, но я бы предложил создать новый орган исключительно для этой функции», - предлагает Кудрявцев.

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