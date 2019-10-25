Разумков надеется на полноценное участие делегации Украины в ПАСЕ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудил с президентом Стортинга (парламента) Норвегии Тонет Вилхелмсен Трьоен вопрос возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщается на сайте парламента.

"Это досадная ситуация, ведь Российской Федерацией не было выполнено ни одной из резолюций организации относительно российской агрессивной политики к Украине. Для нас важно быть частью Европы и частью Совета Европы, но в первую очередь мы должны отстаивать национальные интересы", - подчеркнул Разумков.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время появятся предпосылки, которые позволят делегации Украины снова полноценно участвовать в работе Совета Европы.

"Мы надеемся на постоянную позицию Совета Европы в тех принципиальных базисах, которые были заложены в начале создания этой организации", - отметил спикер Рады.

Напомним, в конце июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях. С 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма.

17 сентября в Раде сформировали новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Ее возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько. Тем не менее, глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии.

23 сентября украинская делегация официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. На осенней сессии должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар в оккупированном Россией Крыму.