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Кулеба: заявка Украины на ПДЧ остается в силе с 2008 года

"Мы будем де-факто имплементировать ПДЧ, юридически его не имея".

Кулеба: заявка Украины на ПДЧ остается в силе с 2008 года
Дмитро Кулеба на засіданні кабміну, 11 вересня 2019
Фото: kmu.gov.ua

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украине не нужно подавать новую заявку на получение плана действий по членству в НАТО, потому что остается в силе заявка от 2008 года.

Об этом он сказал в интервью "Сегодня", комментируя последние заявления представителей "Европейской солидарности". Бывший президент Петр Порошенко, например, призвал на декабрьском саммите НАТО начать дискуссию о ПДЧ для Украины.

"Я не хочу обижать коллег. Я благодарен им за те усилия, которые были сделаны ими на пути европейской и евроатлантической интеграции за последние годы. Но то, о чем вы сказали, является банальной дезинформацией с их стороны... Во-первых, Украина уже подала заявку на получение ПДЧ. Это было сделано в 2008 году. Бухарестский саммит НАТО ее рассмотрел и подтвердил, что когда-то Украина станет членом НАТО, но ПДЧ нам не дали. Подавать вторую заявку сейчас, если первая остается в силе? В НАТО исходят из того, что заявка, поданная в 2008 году, остается в силе. Мы в правительстве Украины также понимаем, что эта заявка остается действующей. Поэтому новую подавать не нужно", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Порошенко это прекрасно знает, и поэтому в течение пяти лет президентства так эту заявку и не подал.

"А во-вторых, если бы они даже решили сделать такой красивый пиар-ход и в декабре 2019 года вновь подали заявку, то ответ был бы такой же, как и в 2008 году. ПДЧ мы бы не получили. Соответственно, мы в правительстве прекрасно понимаем реальность и направляем свои силы не на то, чтобы создать какие-то дополнительные символические вещи, хотя они тоже важны, а на то, чтобы реальную интеграцию в НАТО запустить как полноценный механизм. И поэтому наша Годовая национальная программа по интеграции в НАТО на следующий 2020 год будет максимально по содержанию и по форме близка к Плану действий по членству. То есть мы будем де-факто имплементировать План действий по членству, пока что юридически его не имея", - сказал Кулеба.

Напомним, в НАТО есть несколько программ партнерства, которые предшествуют полноценному членству в организации: Партнерство ради мира, Индивидуальный партнерский план, Ускоренный диалог, План действий по членству.

Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. В 2017 году Украина снова заговорила о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018 года Порошенко назвал этот план следующей целью страны.

В феврале 2019 года Верховная Рада включила в Конституцию курс на членство в Евросоюзе и НАТО.

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