Кабмин назначил замминистра обороны Полищука

Ранее он был экспертом по вопросам оборонного строительства и безопасности фонда "Майдан иностранных дел".

Кабинет министров назначил Александра Полищука на должность заместителя министра обороны Андрея Загороднюка.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Кабинет Министров Украины на своем заседании одобрил ряд важных решений. В частности, правительство назначило заместителем министра обороны Полищука Александра Николаевича", - говорится в сообщении.

Ранее Полищук был экспертом по вопросам оборонного строительства и безопасности фонда "Майдан иностранных дел".

Также Полищук - бывший замдиректора департамента военной политики и военного планирования Минобороны, позже был руководителем управления в Совете национальной безопасности и обороны.

Напомним, в начале октября министру обороны назначили двух заместителей - должности получили Алина Фролова и Алексей Марценюк.