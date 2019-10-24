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Денисова заверила делегацию Венецианской комиссии в том, что в украинском законе о языке нет дискриминации

"Надеюсь, что по результатам активной дискуссии будет предоставлено объективный и всесторонний вывод относительно языкового закона".

Денисова заверила делегацию Венецианской комиссии в том, что в украинском законе о языке нет дискриминации
Фото: Макс Левин

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе встречи с делегацией Венецианской комиссии с участием секретаря комиссии Томаса Маркерта выразила убеждение, что положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№2704-VIII) не имеют дискриминационной составляющей.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Только что завершилась встреча с делегацией Венецианской комиссии с участием Секретаря комиссии господина Томаса Маркерта. Во время встречи были детально проанализированы и обсуждены все, по мнению делегации, дискуссионные положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного №2704-VIII. Выразила свое убеждение, что в законе отсутствуют дискриминационные нормы по языковому признаку не только в отношении русскоязычных граждан, но и к другим гражданам Украины из числа национальных меньшинств. Ведь он направлен на урегулирование исключительно вопросов развития и функционирования украинского языка как государственного", - написала Денисова.

Кроме того, добавила омбудсмен, она пояснила членам Комиссии, что исследования и оценка рассмотрения и принятия в сессионном зале народными депутатами Украины указанного закона относится к компетенции Конституционного суда страны.

"Надеюсь, что по результатам активной дискуссии членами Венецианской комиссии будет предоставлен объективный и всесторонний вывод относительно языкового закона", - отметила Денисова.

Напомним, закон о языке предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования. В мае Венецианская комиссия получила запрос оценить украинский закон о языке.

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