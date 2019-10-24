​Арахамия заявил, что ему запретили называть свидетеля в деле о взятках депутатам

"Первое - утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс, а второе - количество денег в этой схеме".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не назовет свидетеля, владеющего информацией о подкупе членов парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, поскольку, по его словам, ему это запретили правоохранительные органы.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Свидетеля не будет, потому что ему запретили правоохранительные органы, поскольку есть две угрозы. Первое - утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс, а второе - количество денег в этой схеме очень большое - где-то $20 млн в год в течение, кажется, пяти лет кто-то заработал $100 млн. Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи", - сказал Арахамия перед прохождением теста на полиграфе.

Он также заявил, что к депутату "подошли и просто дали в руки законопроект и сказали: "Надо зарегистрировать".

Напомним, накануне Арахамия заявил, что 24 октября покажет свидетеля, которому якобы известно о взятках в размере 30 тысяч долларов для народных депутатов.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла это дело для проверки информации СМИ о том, что 11 депутатов якобы получили по 30 тыс. долларов за то, чтобы законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости был завален.

Офис президента и лично президент Владимир Зеленский призвали членов комитета пройти детектор лжи. 23 октября успел пройти тестирование на детекторе лжи коллега Арахамии по фракции Александр Дубинский. Проверку Арахамии на полиграфе перенесли на 24 октября.