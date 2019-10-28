"Депутатов попросили учесть тот факт, что эта мера носит конфиденциальный формат и ограниченный доступ".

Партия "Слуга народа" проведёт заседание фракции в строгой конфиденциальности.

Об этом LB.ua сообщил источник во фракции.

«Сегодня, 28 октября, в 19:00 состоится заседание фракции в КВЦ «Парковый». Мероприятие состоится на третьем этаже в большом зале», - рассказал источник.

По его словам, народных депутатов попросили "учесть тот факт, что эта мера носит конфиденциальный формат и ограниченный доступ и относится только к народным депутатам, входящих в состав фракции".

"А значит присутствие посторонних лиц, в т.ч. ваших помощников-консультантов невозможно", - отметил собеседник.

Напомним, 18 октября финансовый комитет Верховной Рады "провалил" законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Он предлагает отменить работу платных электронных площадок, через которые оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в единую базу. Площадки связывают с народным депутатом Антоном Яценком, хотя сам он отрицает это.

После этого появилась информация, что членам комитета от "Слуги народа" выдали по $30 тыс. от "заинтересованных лиц", чтобы они не голосовали за этот законопроект.

23 октября для проверки этой информации было открыто уголовное производство, его будет расследовать НАБУ. Президент Владимир Зеленский призвал депутатов пройти детектор лжи.