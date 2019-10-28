Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Kyiv Post: бывший нардеп Грановский получил визу на репатриацию в Израиль
Kyiv Post: бывший нардеп Грановский получил визу на репатриацию в Израиль
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
ГлавнаяПолитика

"Слуга народа" проведёт заседание фракции в строгой конфиденциальности

"Депутатов попросили учесть тот факт, что эта мера носит конфиденциальный формат и ограниченный доступ".

"Слуга народа" проведёт заседание фракции в строгой конфиденциальности
Фото: Макс Требухов

Партия "Слуга народа" проведёт заседание фракции в строгой конфиденциальности.

Об этом LB.ua сообщил источник во фракции.

«Сегодня, 28 октября, в 19:00 состоится заседание фракции в КВЦ «Парковый». Мероприятие состоится на третьем этаже в большом зале», - рассказал источник.

По его словам, народных депутатов попросили "учесть тот факт, что эта мера носит конфиденциальный формат и ограниченный доступ и относится только к народным депутатам, входящих в состав фракции".

"А значит присутствие посторонних лиц, в т.ч. ваших помощников-консультантов невозможно", - отметил собеседник.

Напомним, 18 октября финансовый комитет Верховной Рады "провалил" законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Он предлагает отменить работу платных электронных площадок, через которые оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в единую базу. Площадки связывают с народным депутатом Антоном Яценком, хотя сам он отрицает это.

После этого появилась информация, что членам комитета от "Слуги народа" выдали по $30 тыс. от "заинтересованных лиц", чтобы они не голосовали за этот законопроект.

23 октября для проверки этой информации было открыто уголовное производство, его будет расследовать НАБУ. Президент Владимир Зеленский призвал депутатов пройти детектор лжи.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также