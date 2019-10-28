Самогон і Самопал та їх вплив на правову культуру

То чому ж такі юридичні привілеї Самогону і таке приниження Самопалу?

З іншого боку закону про зброю немає. Отже, немає заборон і обмежень у зберіганні вогнепальної зброї, але людей карають без закону, просто за традицією.

Більше того, донедавна за виробництво і реалізацію самогону виносили вироки (ст. 203 КК).

В Україні майже не карають за виробництво і зберігання самогону, хоча така відповідальність передбачена ст. 176 КУпАП і закон, який встановлює обмеження в обігу алкогольних напоїв є.

Фото: facebook.com/arsen.avakov

Cherchez la femme

Так, саме українські жінки відбили завзяття в наших “правоохоронців” карати за самогон. З реєстру судових рішень вбачається, що українські жінки активно захищалися в судах, не визнавали вину, вимагали пояснити причину обвинувачень тощо.

І судді змушені були шукати юридичні конструкції. З цього була виявлена недосконалість законодавства у вигляді відсутності єдності норм, яка дає підстави взагалі звільняти від відповідальності за самогон, бо закон, який встановлює заборони і обмеження повинен бути чітким і зрозумілим, відповідати принципу правової визначеності.

Ось, наприклад, гарна позиція судді Овруцького районного суду.

В той час як чоловіки в питанні зброї “піджимали хвіст” і масово здавалися, визнавали “вину” в порушенні неіснуючого закону. Своєю безвольністю продовжували життя міліцейській державі.

І це стосується не лише ст. 263 кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю), але й інших.

Але ж ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством тим, що йде від Конституції і законів (не інструкцій і наказів). Ми маємо обов'язок дотримуватися лише Конституції і законів і не посягати на права і свободи інших громадян.

В США доприкладу, “Сухий Закон” (заборона виробництва, перевезення, зберігання алкоголю) на початку ХХ ст, був прийнятий як ХVIII поправка до Конституції.

Тобто, заборони і обмеження бізнесу і власності, як головних основ республіканського суспільства, обговорювалися і затверджувалися на найвищому державному рівні.

В нас, поки що, часто обмеження бізнесу і власності здійснюється якимись сумнівними підзаконними актами, хоча наша Конституція це прямо забороняє. Більше того, позбавлення права власності з примусовим відчуженням здійснюється на підставі міліцейської інструкції. Ось таке приниження нашої Конституції.

Для американців їх Конституція - це особлива цінність та основа їхньої ідентичності.

Сухий Закон було скасовано ХХІ поправкою до Конституції США через 13 років, після того як встановлені заборони вивели в тінь виробництво віскі. Тим самим суттєво укріпивши фінансову основу організованої злочинності, яка в деяких штатах активно включилася в боротьбу за владу.

Проте надія на здоровий глузд і відновлення ієрархії права все ж таки з'явилася. 21.10.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд за позовом інженера з містечка Славутич визнав протиправним і скасував пункт інструкції МВС, який визначав обов'язок примусової реалізації власності.

“Таким чином, з огляду на зазначене та враховуючи, що відповідно до приписів ст. 41 Конституції України особа може бути позбавлена права власності виключно на підставі і в порядку, встановлених законом та з огляду на те, що на даний час не існує такого закону, який би передбачав можливість примусового відчудження вогнепальної зброї у особи, яка набула права власності на це майно на законних підставах у разі анулювання органом поліції відповідного дозволу, судова колегія приходить до висновку, що положення п.12.20 Інструкції є такими, що не відповідають нормам чинного законодавства та порушують гарантовані Конституцією та встановлені іншими законами права громадян на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном (власністю)” (судді А.Б. Парінов, Н.М. Єгорова, І.О. Лічевецький)

Такі рішення це великий вклад для захисту права власності і утвердження конституційного правопорядку в Україні.