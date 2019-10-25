Полиграф: неврастеник — всегда виновен

Даже не знаю в этой связи, что хуже — обвинение невиновного или, наоборот, оправдание виновного. С точки зрения презумпции невиновности и постулата «лучше оправдать 100 бандитов, чем осудить 1 невинного» хуже первое, а с учётом нынешнего общественного запроса хуже второе. Так или иначе, если проверку на полиграфе считать чего-то доказательством, то он опасен и тем, и другим.

Фото: facebook/НАБУ

Со слов Википедии: специалисты ему не доверяют; в ряде стран, в том числе — Германии и Польше, полученные благодаря ему данные не признаются доказательствами, как и в большинстве штатов США; Национальная академия наук США установила, что проверка на полиграфе даёт результат на уровне случайного угадывания или — в отношении определенного события — даёт достоверность распознавания лжи «выше, чем случайное угадывание».

Стоит вдуматься в последнюю — иезуитскую — формулировку. Ок, выше. Но насколько? На 5%, на 10%? Кто-то хотел бы, чтоб его невиновность в случае подозрения доказывалась прибором с такой ошеломительной достоверностью — выше случайной?

Представим ситуацию: испытуемый, который никого не убивал, знает, что от оценки полиграфом его ответа на вопрос о том, он ли убил человека, зависит его свобода или жизнь: так ли он будет спокоен, отвечая, как при вопросе, сколько будет 7×8?

С другой стороны, получивший взятку в размере 15 тыс. долларов на вопрос, получал ли он 10 тыс., честно и спокойно даст отрицательный ответ, ведь 15 это не 10; а если сумма в вопросе о взятке названа не будет, столь же спокойно и без особых психофизиологических реакций тоже ответит: «Нет!», если, будучи (см. заголовок) холодным циником, ИСКРЕННЕ считает «столь ничтожную» сумму, которую он получил, никакой не взяткой, а просто жалкой милостыней.

Кадыров (это который у Путина заведует Чечнёй) на вопрос, откуда у него деньги, «честно» отвечает: «Аллах дал» — и при этом абсолютно искренен.

Так что здесь еще многое зависит от субъективной оценки событий испытуемым (не говорим уже о субъективности самого «полиграфиста», которому доверена интерпретация результата).

Вспомним в этой связи анекдот: у сумасшедшего спросили: «Вы Наполеон?» Он ответил отрицательно, но детектор лжи показал, что он врёт.

Кстати, о нашумевшей ситуации со взятками (точнее — подозрением) на 30 тыс. долларов. Почему именно 30? Не 20, не 40, не 50?

Откуда такая точная конкретика?

Откуда взялась цифра?

Кто назвал её первым?

Он ли что-то знает? Так пусть просто расскажет подробнее! Знающий (-ая) сумму — знает и кто, и кому, причем лучше любого полиграфа!

Может, не там ищем?

И почему, говоря о проверке подозреваемых, никто даже не заикается о проверке «подозревателя»? Источника цифры?

Ну, мы-то полиграфу не доверяем, но почему те, кто доверяет, молчат о проверке изначального обвинителя, от которого в народ пошло известие о конкретных суммах? Это лицо известно? А ему кто сказал? А тому?

Учтём, что если по справедливости, то наказания должны быть симметричными. Как и при налоговых спорах: надо установить, что штраф в размере, скажем, 200% от инкриминируемой суммы недоплаты кто-то по-любому должен заплатить: или справедливо обвиненный неплательщик, или несправедливо обвинивший налоговик (вариант: за налоговика — государство, и пусть оно само с ним потом разбирается). Но не должно быть так, что не заплатит никто! Платит тот, кто проиграл окончательный суд (имею в виду земной окончательный, а не тот, что на небе,— «Но есть и Божий Суд, наперсники разврата!»).

И так должно быть не только по налоговым спорам. После любого серьёзного обвинения кто-то должен обязательно понести ответственность — либо разоблачённый преступник (а разоблачителю — орден и премия), либо оклеветавший (а оклеветанному — материальная компенсация морального ущерба за счёт клеветника). То есть кто-то из них по итогам разбирательства в конечном итоге должен ответить! А если оно тянет на посадку — то кто-то должен сесть! За паскудное дело или за паскудное слово!

Если же здесь симметрии нет и не будет, то как можно вообще говорить о какой-то презумпции невиновности?

Это же тогда получается ещё хуже, чем при Сталине и Вышинском, когда доказательством считалось признание самого обвиняемого! А сейчас, в наше «просвещенное» и «демократическое» время — кем-то интерпретированный приговор железяки по анонимному (см. выше) доносу? По сравнению с этим даже признание обвиняемого — и то доказательство более убедительное!

Говоря об «экспертизе» через полиграф, наследники Ломброзо тем самым фактически заменяют доказательства их суррогатом, эрзацем, причем с совершенно неизвестной погрешностью, которая в лучшем случае просто ниже погрешности при случайном выборе! Где-то кожзаменитель вместо кожи, может, и сгодится, но нельзя же ТАК вершить судьбы!

Бабель писал — конечно, не о полиграфе: «Хорошую моду себе взял — убивать живых людей...»

Пусть даже всего лишь морально — с неизвестной достоверностью/погрешностью, но в научной оболочке для пущей убедительности.

Доказательство через полиграф — это доказательство абсолютно того же уровня, что и: «Все там воруют, там честных нет!» Ок — все, никаких сомнений — абсолютно все, совершенно точно — поголовно все, ткни пальцем в любого — попадешь в вора, причем это всё — априори.

Только выбрали хороших новых вместо плохих старых — и на 3-й день (это фигурально; на самом деле — через неполных 2 месяца с начала работы) уже на полиграф.

Но если так, то может, тогда нужно честно назвать то, что у нас торжественно и с помпой происходит раз в 5 лет, а иногда чаще (хотя удовольствие это дорогое!), выборами народных воров Украины? А на местах — выборами местных воров?

Не факт, что это было бы менее точно, чем результаты столь модных «инструментальных психофизиологических исследований»!

Далеко ли мы продвинулись от Руси, где честность определялась самой древней «сывороткой правды» — кто, зная вину, отпивал чуть-чуть — и умирал, а кто — зная свою невинность — смело выпивал много — его тошнило, но он оставался жить...