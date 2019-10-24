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Члены финкомитета от "Голоса" готовы пройти полиграф вместе со "слугами"

"Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем".

Члены финкомитета от "Голоса" готовы пройти полиграф вместе со "слугами"
Фото: goloszmin.org

Первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голоса") заявил, что готов при необходимости пройти полиграф вместе с членами "Слуги народа".

Об этом говорится в публикации "Радио Свобода".

Депутат заявил, что ему не предлагали деньги за "правильное" голосование по законопроекту №2047-д.

"Ко мне и к моей коллеге [Галине Васильченко] не обращались с такими предложениями, но если бы мы узнали о таких фактах, если бы к нам кто-то обратился, мы бы об этом очень громко говорили и сделали бы из этого скандал. Ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего", - сказал он.

Железняк не исключает, что у депутата Антона Яценко, от имени которого якобы предлагали деньги "слугам", мог быть интерес к этому законопроекту. Но лично Яценко в комитет не приходил.

"Возможно, он работал какими-то другими методами", - сказал он.

Напомним, что 18 октября финансовый комитет Верховной Рады "провалили" законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Он предлагает отменить работу платных электронных площадок, через которые оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в единую базу. Площадки связывают с народным депутатом Антоно Яценком, хотя сам он отрицает это.

После этого появилась информация, что членам комитета от "Слуги народа" выдали по $30 тыс. от "заинтересованных лиц", чтобы они не голосовали за этот законопроект.

23 октября для проверки этой информации было открыто уголовное производство, его будет расследовать НАБУ.

Президент Владимир Зеленский призвал членов финансового комитета пройти полиграф.

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