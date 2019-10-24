​Боевики за сутки 22 раза обстреляли позиции украинских военных

Стреляли в том числе из минометов и артиллерии.

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе за сутки 22 раза обстреляли позиции украинских военных. Они использовали не только стрелковое оружие, но и запрещенные по Минским соглашениям минометы калибра 82 мм и артиллерию калибра 122 мм.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Стрельба велась возле Водяного (именно здесь применили тяжелую артиллерию), Пищевика, Павлополя, Песков, Лебединского, Тарамчука, Старогнатовки, Луганского, Крымского, Новолуганского (здесь стреляли из минометов), Зайцево, Золотого и Пивденного.

Несмотря на многочисленные обстрелы, украинские военные 23 октября не пострадали.

Обстрелы продолжились и ночью 24 октября - а именно у Марьинки.

Напомним, что 23 октября в ходе боевого задания погиб нацгвардеец из бригады быстрого реагирования.