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Суд объязал Госдеп обнародовать переписку по Украине

На публикацию документов суд дал 30 дней.

Суд объязал Госдеп обнародовать переписку по Украине
Рудольф Джулиани
Фото: EPA/UPG

Федеральный суд США обязал Государственный департамент в течение 30 дней обнародовать записи переговоров и переписки должностных лиц относительно Украины.

Об этом сообщает CNN.

"Федеральный судья в среду дал Государственному департаменту 30 дней на публикацию документов, связанных с Украиной, включая общение между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани", - говорится в сообщении.

В иске, поданном наблюдательной организацией American Oversight, требовали обнародовать переписки американских дипломатов с Джулиани касательно предполагаемого давления на правительство Украины, а также записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

Ранее Джулиани обнародовал часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

В сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за предполагаемого давления на президента Украины.

Джулиани отказался давать показания в расследовании об импичменте Трампа.

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