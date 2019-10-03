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Джулиани опубликовал переписку с Волкером и Ермаком

"Курт ничего плохого не сделал".

Джулиани опубликовал переписку с Волкером и Ермаком
Руді Джуліані
Фото: Doug Mills/The New York Times

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани опубликовал частную переписку с бывшим представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Согласно обнародованной в твиттере переписке, Волкер спрашивал Джулиани, готов ли тот поговорить с Ермаком, и попросил адвоката Трампа сообщить, когда тот будет в Мадриде.

"Я увижу Ермака завтра утром, он приедет к вам в Мадрид", - говорится в сообщении.

Затем Джулиани выложил скрин части своей переписки с абонентом по имени Андрей (предположительно Андреем Ермаком - ред.).

По словам Джулиани, он выложил переписку, чтобы демократы не создавали "ложное ощущение, что что-то не так".

"Курт ничего плохого не сделал", - написал адвокат Трампа.

В сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

1 октября Конгресс США запросил у адвоката Трампа Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину.

Волкер участвовал в планировании встреч Джулиани и Зеленского. Как заявляют в Госдепартаменте, Волкер по просьбе одного из советников Зеленского связал его с Джулиани.

3 октября Конгресс США начал допрос Волкера "по украинскому делу".

Ранее сообщалось, что Джулиани отказался давать показания в расследовании об импичменте Трампа без согласия своего клиента.

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