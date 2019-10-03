Ивано-Франковский облсовет выступил против "формулы Штайнмайера"

Ивано-Франковский областной совет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" и расценил ее как сдачу национальных интересов Украины и фактическую капитуляцию. Об этом сообщается на сайте облсовета.

"Анонсированный 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина", - зачитал обращение первый заместитель главы облсовета Василий Гладий.

Депутаты призвали Зеленского, ВР, Кабмин и народных депутатов от области "не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, не разменять интересы государства на призрачный мир".

Обращение было поддержано единогласно.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

Против реализации выступил ряд украинских политсил, Львовский и Тернопольскй облсоветы, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

Кроме того, вчера в разных городах Украины проходили акции "Нет капитуляции!", в том числе и в Киеве, где на Майдане Независимости собралось около двух тысяч человек.