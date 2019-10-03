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Штраф за отказ во льготном проезде повысили в шесть раз

Перевозчиков будут штрафовать на 850 гривен.

Штраф за отказ во льготном проезде повысили в шесть раз
Фото: Факты

Верховная Рада повысила штраф за безосновательный отказ во льготном проезде с 136 гривен до 850 гривен.

Об этом говорится в законопроекте №0893, за который проголосовали во втором чтении и в целом 303 народных депутата.

В статье 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях внесли изменения, которые увеличивают такой штраф с 8 необлагаемых минимумов доходов граждан до 50.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его разработка связана с тем, что водители автобусов систематически отказывают в льготной перевозке отдельных категорий граждан. "Особый общественный резонанс приобретают отдельные факты отказа в льготном перевозке участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Водители транспортных средств порочат честь и достоинство таких лиц, провоцируя социальный конфликт", - отмечается в документе.

Депутат Верховной Рады Ирина Борзова в свою очередь привела другой пример, когда в Барском районе водитель маршрутки не взял в салон 7-летнего мальчика, у которого не было денег на проезд, и тому пришлось шесть часов идти пешком домой.

Парламент решил, что штраф в 850 гривен заставит водителей задуматься перед тем, как отказывать льготнику в проезде.

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