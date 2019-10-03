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Зеленский внес представление с новым составом ЦИК

12 человек - квота "Слуги народа", 2 - "ОПЗЖ", по одному - других фракций.

Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский подготовил представление в Верховную Раду для назначения 17 членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в фейсбуке.

Большинство из будущих членов ЦИК были предложены "Слугой народа", двое представляют "ОПЗЖ", по одному - от других фракций.

"Слуга народа":

  • Виталий Грень, юрист и член политического совета партии "Укроп"
  • Александра Кармаза, главный консультант главного юридического управления аппарата Рады
  • Елена Гатауллина, сотрудница управления делами аппарата Рады и замначальника юридического отдела секретариата "Евросолидарности"
  • Сергей Постивый, управляющий делами исполнительного комитета Белоцерковского городского совета
  • Владимир Перепелюк, научный консультант Высшего административного суда
  • Оксана Боярчук, нотариус
  • Юрий Фрицкий, завкафедры конституционного права и теоретико-правовых дисциплин университета "Украина"
  • Павел Любченко, профессор кафедры государственного строительства Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого
  • Ирина Ефремова, член предыдущего состава ЦИК по квоте "Народного фронта"
  • Олег Диденко, член предыдущего состава ЦИК по квоте "УДАРа"
  • Андрей Евстигнеев, член предыдущего состава ЦИК по квоте "Батькивщины"
  • Виталий Плукар, член предыдущего состава ЦИК по квоте БПП

ОПЗЖ:

  • Сергей Дубовик, заместитель руководителя секретариата ЦИКа
  • Юрий Мирошниченко, бывший депутата парламента от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока"

"Европейская солидарность":

  • Юрий Буглак, бывший депутат Рады от БПП

"Батькивщина":

  • Виктория Глущенко, главный консультант отдела представительства в судах секретариата ЦИКа

"Голос":

  • Андрей Гевко, сооснователь гражданской сети "Опора", бывший заместитель министра образования и науки

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе. В тот же день Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию, несмотря на то, что большинство ее членов были назначены менее года назад.

1 октября в Минске был согласован текст "формулы Штайнмайера", которая может открыть путь к проведению выборов на Донбассе.

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Источник: "Українські новини"
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