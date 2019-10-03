Зеленский внес представление с новым составом ЦИК

Президент Владимир Зеленский подготовил представление в Верховную Раду для назначения 17 членов Центральной избирательной комиссии.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в фейсбуке.
Большинство из будущих членов ЦИК были предложены "Слугой народа", двое представляют "ОПЗЖ", по одному - от других фракций.
"Слуга народа":
- Виталий Грень, юрист и член политического совета партии "Укроп"
- Александра Кармаза, главный консультант главного юридического управления аппарата Рады
- Елена Гатауллина, сотрудница управления делами аппарата Рады и замначальника юридического отдела секретариата "Евросолидарности"
- Сергей Постивый, управляющий делами исполнительного комитета Белоцерковского городского совета
- Владимир Перепелюк, научный консультант Высшего административного суда
- Оксана Боярчук, нотариус
- Юрий Фрицкий, завкафедры конституционного права и теоретико-правовых дисциплин университета "Украина"
- Павел Любченко, профессор кафедры государственного строительства Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого
- Ирина Ефремова, член предыдущего состава ЦИК по квоте "Народного фронта"
- Олег Диденко, член предыдущего состава ЦИК по квоте "УДАРа"
- Андрей Евстигнеев, член предыдущего состава ЦИК по квоте "Батькивщины"
- Виталий Плукар, член предыдущего состава ЦИК по квоте БПП
ОПЗЖ:
- Сергей Дубовик, заместитель руководителя секретариата ЦИКа
- Юрий Мирошниченко, бывший депутата парламента от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока"
"Европейская солидарность":
- Юрий Буглак, бывший депутат Рады от БПП
"Батькивщина":
- Виктория Глущенко, главный консультант отдела представительства в судах секретариата ЦИКа
"Голос":
- Андрей Гевко, сооснователь гражданской сети "Опора", бывший заместитель министра образования и науки
Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе. В тот же день Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию, несмотря на то, что большинство ее членов были назначены менее года назад.
1 октября в Минске был согласован текст "формулы Штайнмайера", которая может открыть путь к проведению выборов на Донбассе.