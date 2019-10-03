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ВАКС избрал для подозреваемого в хищении $20 млн экс-нардепа Березкина меру пресечения в виде залога 15 млн гривен

Суд также отказался обязать его носить электронный браслет.

ВАКС избрал для подозреваемого в хищении $20 млн экс-нардепа Березкина меру пресечения в виде залога 15 млн гривен
Станислав Березкин
Фото: Голос Столицы

Высший антикоррупционный суд избрал 15 млн гривен залога как меру пресечения для бывшего депутата Верховной Рады Станислава Березкина, подозреваемого в хищении 20 млн долларов Ощадбанка.

Об этом "Українським Новинам" сообщила его адвокат Анжелика Моисеева.

"Суд избрал залог 14 млн 983 тыс гривен. Также суд возложил обязанности: не отлучатся из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора и суда, сообщать детективу и суду о смене своего места проживания, воздержаться от общения с некоторыми свидетелями по делу и сдать на хранение заграничный паспорт", - сказала она.

При этом суд отказался обязать Березкина носить электронный браслет.

Это решение не подлежит обжалованию.

Адвокат подчеркнула, что суд не услышал доводы стороны защиты и встал полностью на сторону обвинения.

"Я это (решение) расцениваю как ужасное событие. Суд не услышал сторону защиты и встал полностью на сторону обвинения. Защита говорила, что нужно быть разумным при определении залога и обязанностей. Практически все, что просила прокуратура, суд удовлетворил", - возмутилась адвокат.

Моисеева считает, что данное дело является хозяйственным спором и вообще не должно рассматриваться в уголовном порядке.

"Мы считаем, что это дело - абсолютно хозяйственный процесс, хозяйственные взаимоотношения. Судебные решения по этим отношениям уже приняты специализированными судами. Они уже разобрались и приняли свои решения. При чем здесь уголовная составляющая?" - резюмировала адвокат.

Напомним, в конце августа правоохранители возобновили следствие по делу экс-нардепа Березкина.

Дело расследовало Национальное антикоррупционное бюро. Речь идет о непогашенном кредите в размере 20 млн долларов, привлеченном группой компаний "Креатив", бенефициаром которой до 2016 года являлся Березкин. По этому делу были задержаны 10 человек, в том числе сын нардепа Максим Березкин и топ-менеджер "Ощадбанка" Ирина Земцова. Дочь нардепа Виктория уехала в Монако.

Сам Березкин считает дело политически ангажированным.

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