Рада приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГА

Верховная Рада приняла в первом чтении новую редакцию закона "О городе Киеве - столице Украины".

За соответствующий законопроект №2143-3 авторства группы депутатов во главе с Александром Ткаченко из "Слуги народа" проголосовали 244 народных депутатов.

Законопроект предусматривает законодательное разделение должностей мэра Киева и главы Киевской горадминистрации, а также восстановление районных советов.

Мэр Киева будет считаться главным должностным лицом территориальной громады Киева, он будет возглавлять новый исполнительный орган Киевский магистрат и Киевсовет.

Председатель Киевской горадминистрации, который назначается президентом, а не избирается на выборах, будет осуществлять надзор за соблюдением законов органами местного самоуправления и будет иметь право останавливать их решения.

Законом предусмотрено, что общая численность Киевсовета будет составлять 80 депутатов (сейчас - 120), районных советов - 20 депутатов.

Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции перед рассмотрением этого законопроекта заявил, что это прикрытие для неконституционной смены власти в Киеве. По его словам, столица Украины "станет первой жертвой централизации власти в государстве".

Кличко считает, что ряд положений законопроекта дублируют нормы законов "О местном самоуправлении в Украине" и "О статусе депутатов местных советов", которые противоречат нескольким статьям Конституции Украины (ст.92, 118, 133, 140). Кроме того, законопроект лишает киевлян возможности принять устав территориальной общины города Киева.

Фото: Анна Стешенко Автор скандального законопроекта 2143-3 Александр Ткаченко

Напомним, в 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем. Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне.

В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью венских соглашений между Порошенко и Кличко.