Открыто дело по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой технике.

На территории оборонных предприятий Житомира и Киева в среду, 2 октября, правоохранители провели обыски.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что обыски проводили отрудники Государственного бюро расследований совместно с Военной прокуратурой Центрального региона Украины и спецподразделение КОРД.

Фото: npu.gov.ua

"Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Сумма ущерба устанавливается.