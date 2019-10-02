НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу Ищенко

Бывшему народному депутату Валерию Ищенко объявлено о подозрении в нанесении ущерба на сумму более 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач".

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили 3 лицам о подозрении в причинении ущерба в размере 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач" (с декабря 2015 года - филиал АО "Укрзализныця") и покушении на завладение еще 44 млн грн в этом же ГП", - говорится в сообщении в фейсбуке.

Отмечается, что речь идет об бывшем народном депутате, его финансовом советнике, бывшем внештатном советнике главы Администрации президента Украины в 2015-2016 гг.

"Местонахождение двух последних лиц не установлено, о подозрении они извещены в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Таким образом, общее количество участников преступления возросло до 10 человек", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился с действующему на то время нардепу с просьбой о содействии в организации схемы поставок метизной продукции на "Укрзализныцю" по завышенным вдвое ценам. Нардеп согласился оказать содействие своими финансовыми ресурсами и деловыми связями. Кроме того, к совершению преступления приобщился помощник нардепа, выполняя его поручения относительно финансов и консультируя других участников схемы.

Нардеп также обратился к экс-внештатному советнику главы АП, чтобы он оказал влияние на должностных лиц ГП "Укрзализнычпостач" для обеспечения побед на торгах и заключения договора поставки метизной продукции по желаемой для участников преступления цене. В результате, по версии следствия, "Укрзализныце" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн.

Ранее сообщалось, что НАБУ также подготовило сообщение о подозрении в связи с хищениями в "Укрзализныце" бывшему депутату Верховной Рады Богдану Дубневичу.