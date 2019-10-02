Назначен временный глава "Укравтодора"

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Олега Федоренко.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" в фейсбуке.

Отмечается, что Федоренко имеет 20-летний опыт работы в дорожной отрасли. До назначения он работал начальником Управления эксплуатации дорог "Укравтодора", а ранее - в Службе автомобильных дорог Киевской области и госпредприятии "Киевский облавтодор".

Федоренко имеет профильное образование - он закончил Украинский Транспортный Университет по специальности инженер-строитель.

Напомним, Поляк Славомир Новак возглавил "Укравтодор" осенью 2016 года. В 2011-2013 годах он руководил Министерством транспорта Польши, до этого возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Польши Бронислава Коморовского, был членом Сейма.

24 сентября 2019 года Новак подал в отставку.