Нервная реакция
Утро в Верховной Раде 2 октября, после скандального сообщения о согласовании формулы Штайнмайера в Минске, было насыщенным. Под стенами парламента собрались «евробляхеры», заблокировавшие по полосе движения для транспорта, на площади Конституции митинговал «Правый сектор», протестующий против рынка земли и «Свобода», ещё вчера заявившая о «капитуляции Украины» в лице Зеленского перед Кремлём.
В 10.00 заседание не начиналось. Вице-спикер Руслан Стефанчук, выйдя в президиум, сообщил почти пустому залу «о технических причинах затягивания начала заседания».
В ожидании большинства депутаты развлекались. Представители ОПЗЖ приклеили на трибуну плакат «Я против цензуры». А глава профильного комитета по свободе слова и «зачинщик» акции с банером Нестор Шуфрич демонстративно расхаживал по кулуарам с заклеенным ртом чёрной изолентой. Перфоманс соратникам Медведчука испортили депутатки из «Голоса». Красными помадами они дорисовали на плакате: «ПТН-ПНХ», после чего нардепы из ОПЗЖ была вынуждены снять его.
Как сообщили источники LB.ua, заминка с началом заседания была вызвана срочным приездом главы государства в парламент. Для начала Зеленский решил провести закрытое совещание с главами фракций, чтобы внести ясность – так была ли сдача национальных интересов по той самой формуле.
«Был Юрий Бойко от ОПЗЖ, Сергей Рахманин от «Голоса», Юлия Тимошенко от «Батькивщины», Петра Порошенко не было, а от «Европейский солидарности» присутствовала Ирина Геращенко, от группы «За будущее» – Тарас Батенко, – рассказал LB.ua один из участников встречи. – Главное впечатление: президент заметно нервничал. Я бы даже сказал, больше, чем мы сами ожидали. Встреча была очень эмоциональной. Первый месседж президента: ничего страшного в Минске не произошло, дальше без Верховной Рады, консультаций, совместной подготовки законопроекта об особом статусе Луганской и Донецкой областей, не будет. Так он нам обещал. Изначально планировалось, что все мы поговорим не больше 20 минут, но процесс затянулся почти на час».
По словам собеседника LB.ua, Зеленский показал ксерокопию того самого письма, где изложена формула Штайнмайера. «Текст идентичный тому, что гуляет по Интернету. Мы задавали очень много вопросов президенту: по границе, по разведению войск, по условиям проведения выборов на оккупированных территориях. В итоге меня, например, он не убедил. Вопросов теперь ещё больше, чем было изначально. Ответы были такими же размытыми, как и на вчерашнем брифинге президента», – резюмировал глава фракции, присутствовавший на встрече.
Политинформация для «слуг»
В это время депутаты фракции «Слуга народа» ждали президента в «Катрусином кинозале» (так называют в Раде подвальный зал заседания, где встречи в своё время проводил и Виктор Янукович с Партией регионов, и Петр Порошенко с БПП, – А.С.).
По словам источников LB.ua в «Слуге народа», беседа президента со своей фракцией была короткой, не больше 15 минут. На встречу пришел не только Владимир Зеленский, но и глава Офиса президента Андрей Богдан.
«Президент убеждал нас, что формула Штайнмайера не угрожает территориальной целостности, а выборы на Донбассе будут проведены только после вывода российских войск, – отметил один из «Слуг». – Сделал акцент на том, что на самом деле формула Штайнмайера – это совсем не то, что разгоняют в СМИ, и никакой зрады там нет. А закон об особенном статусе Донбасса вступит в силу только после выборов, выведения войск, когда граница будет нашей. Объяснил, что мы не подписали документ, а только приняли текст к обсуждению, где за основу взято письмо Сайдика. И эта формула — единственная наша возможность для переговоров в Нормандском формате».
Собеседники LB.ua также утверждают, что во время встречи с президентом каких-либо выражений протеста или недовольства не было. Впрочем, как отметил один из нардепов, «несогласные есть, но только никто президенту не посмел в глаза сказать что-то критическое».
После встреч глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказывал журналистам, что все остались довольны. Мол, даже пришли к конструктиву со всеми главами фракций.
Оппозиция против
Почти в 11-00 Дмитрий Разумкова наконец-то открыл заседание. Первым слово спикер предоставил главе «Голоса» Сергею Рахманину, который пригласил Зеленского в зал, чтобы тот объяснил все вводные не только депутатам, но и украинскому народу.
«Сегодня общество, каждая мать, каждый военный на фронте должны услышать простым и человеческим языком: что значит эта формула... Присутствие президента в этом зале крайне важно», – призывал он. Впрочем, Владимир Зеленский на тот момент уже покинул парламент, и возвращаться явно не хотел.
ОПЗЖ оказалась единственной силой, которая поддержала выполнение пунктов той самой «формулы Штайнмаера». Нестор Шуфрич, выступая с трибуны следующим, подчеркнул, что «всем нужен мир, экономическая стабильность и лучшая жизнь...».
Пятый президент и член «Европейской солидарности» Петр Порошенко ожидаемо заявил, что нет никакой «Формулы Штайнмаера, а есть лишь «формула Путина». Возмутился тем, что новая власть «снесла с повестки» вопрос участия миротворческой миссии в деоккупации. Говорил о недопустимости проведения выборов на Донбассе до полного выведения войск. «Вопрос безопасности должен быть превыше политического... Мы должны быть едины на внешней арене, несмотря на внутренние политические разногласия», – призывал Порошенко, обвинив Зеленского в том, что «сегодня нанесён серьезный удар по нашим позициям в Европе и мире» после обнародования скандальной стенограммы телефонного разговора с Трампом. Мол, именно это ослабило наше лобби и поддержку со стороны Франции и Штатов в противостоянии с Кремлём.
Далее с критикой власти обрушилась глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко. С трибуны она резонно заметила, что большинство политиков, не говоря уже о простых людях, до конца не понимают, что же эта за формула. А главное: что реально она предполагает и какие последствия возможны для Украины.
«Если «формула Штайнмайера» пройдёт, выборы под пушками и без народа Украины, это будет означать для нас Приднестровье... Это значит, что любое ближайшее голосование за президента и парламент будут означать 5,5 млн. фальсифицированных бюллетеней, и мы будем вновь колонией», – заявила она.
По ее словам, формула опасна тем, что выборы в местные органы власти и их легализация на оккупированных территориях на самом деле предлагают провести без демилитаризации Донбасса и без восстановления границы под контролем Украины, без возврата закона и Конституции Украины и перемещенных лиц.
«Формула Штайнмайера» в дипломатическом мире понимается, как: сначала выборы, а потом, как жизнь покажет. А формула Украины должна быть такой: для начала демилитаризация, восстановление границы, возвращение закона и Конституции, контроля Украины над этой территорией, а потом выборы. Вот разница», – подчеркнула она.
Уже в кулуарах основные спикеры «Слуги народа» комментировали – каждый на свой лад – ту самую формулу, убеждая, что о сдаче интересов Украины речь не идёт.
Глава профильного комитета Рады по иностранным делам и депутат «Слуги» Богдан Яременко долго пытался успокоить журналистов, что на самом деле вчера ничего не подписывали.
«На встрече с президентом сегодня я лично видел у него в руках копию письма, подчеркиваю, письма с предложениями, где отображена та самая формула Штайнмайера... Но у этого документа нет правового статуса документа, это не договор, есть только письмо на имя Сайдика», – убеждал он.
Яременко настаивал, что сам президент выступает за проведение выборов одновременно на всей территории Украины. И о внесении изменений в Конституцию Украины с закреплением особого статуса этих территорий речи быть не может.
«Мы не будем ставить воз впереди коня. То есть для начала обеспечим безопасность, разведём войска, а только потом проведём выборы... Поэтому пока очень рано что-то говорить о конкретной дате выборов на Донбассе. Точно также рано говорить о подготовке новой редакции закона об особом статусе. Для начала должны быть достигнуты предпосылки в вопросах безопасности, далее должен состояться саммит в Нормандском формате, где должны быть заключены договоренности. Тогда мы сядем и будем думать, как лучше их оформить с точки зрения украинского и международного права», – пообещал он.
Один из депутатов-старожилов Рады, теперь из оппозиционного лагеря, наблюдая за всеми этими метаниями «слуг» кратко, но метко заметил: «Вот у них пригорает».
«А все из-за отсутствия коммуникаций по всем вертикалям. Складывается впечатление, что у них нет элементарного планирования и тем более работы на упреждение. А это не просто плохо для страны. Это ужасно», – констатировал нардеп.