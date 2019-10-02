«Президент заметно нервничал»

После того, как оппозиция и соцсети взорвались громкими обвинениями после согласия руководства Украины на «формулу Штайнмайера» Владимир Зеленский спешно приехал в Верховную Раду. Как прошла эмоциональная встреча президента с руководством фракций парламента и что думают «Слуги народа» об угрозе капитуляции Украины – в репортаже LB.ua.

Нервная реакция

Утро в Верховной Раде 2 октября, после скандального сообщения о согласовании формулы Штайнмайера в Минске, было насыщенным. Под стенами парламента собрались «евробляхеры», заблокировавшие по полосе движения для транспорта, на площади Конституции митинговал «Правый сектор», протестующий против рынка земли и «Свобода», ещё вчера заявившая о «капитуляции Украины» в лице Зеленского перед Кремлём.

Фото: Анна Стешенко

В 10.00 заседание не начиналось. Вице-спикер Руслан Стефанчук, выйдя в президиум, сообщил почти пустому залу «о технических причинах затягивания начала заседания».

Фото: facebook/Владимир Струмковский

В ожидании большинства депутаты развлекались. Представители ОПЗЖ приклеили на трибуну плакат «Я против цензуры». А глава профильного комитета по свободе слова и «зачинщик» акции с банером Нестор Шуфрич демонстративно расхаживал по кулуарам с заклеенным ртом чёрной изолентой. Перфоманс соратникам Медведчука испортили депутатки из «Голоса». Красными помадами они дорисовали на плакате: «ПТН-ПНХ», после чего нардепы из ОПЗЖ была вынуждены снять его.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Как сообщили источники LB.ua, заминка с началом заседания была вызвана срочным приездом главы государства в парламент. Для начала Зеленский решил провести закрытое совещание с главами фракций, чтобы внести ясность – так была ли сдача национальных интересов по той самой формуле.

«Был Юрий Бойко от ОПЗЖ, Сергей Рахманин от «Голоса», Юлия Тимошенко от «Батькивщины», Петра Порошенко не было, а от «Европейский солидарности» присутствовала Ирина Геращенко, от группы «За будущее» – Тарас Батенко, – рассказал LB.ua один из участников встречи. – Главное впечатление: президент заметно нервничал. Я бы даже сказал, больше, чем мы сами ожидали. Встреча была очень эмоциональной. Первый месседж президента: ничего страшного в Минске не произошло, дальше без Верховной Рады, консультаций, совместной подготовки законопроекта об особом статусе Луганской и Донецкой областей, не будет. Так он нам обещал. Изначально планировалось, что все мы поговорим не больше 20 минут, но процесс затянулся почти на час».

Фото: Офис президента

По словам собеседника LB.ua, Зеленский показал ксерокопию того самого письма, где изложена формула Штайнмайера. «Текст идентичный тому, что гуляет по Интернету. Мы задавали очень много вопросов президенту: по границе, по разведению войск, по условиям проведения выборов на оккупированных территориях. В итоге меня, например, он не убедил. Вопросов теперь ещё больше, чем было изначально. Ответы были такими же размытыми, как и на вчерашнем брифинге президента», – резюмировал глава фракции, присутствовавший на встрече.

Фото: Михаил Палинчак

Политинформация для «слуг»

В это время депутаты фракции «Слуга народа» ждали президента в «Катрусином кинозале» (так называют в Раде подвальный зал заседания, где встречи в своё время проводил и Виктор Янукович с Партией регионов, и Петр Порошенко с БПП, – А.С.).

По словам источников LB.ua в «Слуге народа», беседа президента со своей фракцией была короткой, не больше 15 минут. На встречу пришел не только Владимир Зеленский, но и глава Офиса президента Андрей Богдан.

Фото: president.gov.ua

«Президент убеждал нас, что формула Штайнмайера не угрожает территориальной целостности, а выборы на Донбассе будут проведены только после вывода российских войск, – отметил один из «Слуг». – Сделал акцент на том, что на самом деле формула Штайнмайера – это совсем не то, что разгоняют в СМИ, и никакой зрады там нет. А закон об особенном статусе Донбасса вступит в силу только после выборов, выведения войск, когда граница будет нашей. Объяснил, что мы не подписали документ, а только приняли текст к обсуждению, где за основу взято письмо Сайдика. И эта формула — единственная наша возможность для переговоров в Нормандском формате».

Собеседники LB.ua также утверждают, что во время встречи с президентом каких-либо выражений протеста или недовольства не было. Впрочем, как отметил один из нардепов, «несогласные есть, но только никто президенту не посмел в глаза сказать что-то критическое».

Фото: Lb.ua

После встреч глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказывал журналистам, что все остались довольны. Мол, даже пришли к конструктиву со всеми главами фракций.

Оппозиция против

Почти в 11-00 Дмитрий Разумкова наконец-то открыл заседание. Первым слово спикер предоставил главе «Голоса» Сергею Рахманину, который пригласил Зеленского в зал, чтобы тот объяснил все вводные не только депутатам, но и украинскому народу.

«Сегодня общество, каждая мать, каждый военный на фронте должны услышать простым и человеческим языком: что значит эта формула... Присутствие президента в этом зале крайне важно», – призывал он. Впрочем, Владимир Зеленский на тот момент уже покинул парламент, и возвращаться явно не хотел.

Фото: facebook/Владимир Струмковский

ОПЗЖ оказалась единственной силой, которая поддержала выполнение пунктов той самой «формулы Штайнмаера». Нестор Шуфрич, выступая с трибуны следующим, подчеркнул, что «всем нужен мир, экономическая стабильность и лучшая жизнь...».

Пятый президент и член «Европейской солидарности» Петр Порошенко ожидаемо заявил, что нет никакой «Формулы Штайнмаера, а есть лишь «формула Путина». Возмутился тем, что новая власть «снесла с повестки» вопрос участия миротворческой миссии в деоккупации. Говорил о недопустимости проведения выборов на Донбассе до полного выведения войск. «Вопрос безопасности должен быть превыше политического... Мы должны быть едины на внешней арене, несмотря на внутренние политические разногласия», – призывал Порошенко, обвинив Зеленского в том, что «сегодня нанесён серьезный удар по нашим позициям в Европе и мире» после обнародования скандальной стенограммы телефонного разговора с Трампом. Мол, именно это ослабило наше лобби и поддержку со стороны Франции и Штатов в противостоянии с Кремлём.

Фото: Lb.ua

Далее с критикой власти обрушилась глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко. С трибуны она резонно заметила, что большинство политиков, не говоря уже о простых людях, до конца не понимают, что же эта за формула. А главное: что реально она предполагает и какие последствия возможны для Украины.

«Если «формула Штайнмайера» пройдёт, выборы под пушками и без народа Украины, это будет означать для нас Приднестровье... Это значит, что любое ближайшее голосование за президента и парламент будут означать 5,5 млн. фальсифицированных бюллетеней, и мы будем вновь колонией», – заявила она.

Фото: Lb.ua

По ее словам, формула опасна тем, что выборы в местные органы власти и их легализация на оккупированных территориях на самом деле предлагают провести без демилитаризации Донбасса и без восстановления границы под контролем Украины, без возврата закона и Конституции Украины и перемещенных лиц.

«Формула Штайнмайера» в дипломатическом мире понимается, как: сначала выборы, а потом, как жизнь покажет. А формула Украины должна быть такой: для начала демилитаризация, восстановление границы, возвращение закона и Конституции, контроля Украины над этой территорией, а потом выборы. Вот разница», – подчеркнула она.

Уже в кулуарах основные спикеры «Слуги народа» комментировали – каждый на свой лад – ту самую формулу, убеждая, что о сдаче интересов Украины речь не идёт.

Фото: Lb.ua

Глава профильного комитета Рады по иностранным делам и депутат «Слуги» Богдан Яременко долго пытался успокоить журналистов, что на самом деле вчера ничего не подписывали.

«На встрече с президентом сегодня я лично видел у него в руках копию письма, подчеркиваю, письма с предложениями, где отображена та самая формула Штайнмайера... Но у этого документа нет правового статуса документа, это не договор, есть только письмо на имя Сайдика», – убеждал он.

Фото: facebook/Олег Федонюк

Яременко настаивал, что сам президент выступает за проведение выборов одновременно на всей территории Украины. И о внесении изменений в Конституцию Украины с закреплением особого статуса этих территорий речи быть не может.

«Мы не будем ставить воз впереди коня. То есть для начала обеспечим безопасность, разведём войска, а только потом проведём выборы... Поэтому пока очень рано что-то говорить о конкретной дате выборов на Донбассе. Точно также рано говорить о подготовке новой редакции закона об особом статусе. Для начала должны быть достигнуты предпосылки в вопросах безопасности, далее должен состояться саммит в Нормандском формате, где должны быть заключены договоренности. Тогда мы сядем и будем думать, как лучше их оформить с точки зрения украинского и международного права», – пообещал он.

Фото: Lb.ua

Один из депутатов-старожилов Рады, теперь из оппозиционного лагеря, наблюдая за всеми этими метаниями «слуг» кратко, но метко заметил: «Вот у них пригорает».

«А все из-за отсутствия коммуникаций по всем вертикалям. Складывается впечатление, что у них нет элементарного планирования и тем более работы на упреждение. А это не просто плохо для страны. Это ужасно», – констатировал нардеп.