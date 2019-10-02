Министру обороны назначили двух заместителей

Кабинет министров на заседании в среду назначил двух заместителей министра обороны Алексея Завгороднюка, об этом говорится на сайте правительства.

Одну должность получила специалистка по коммуникациям Алина Фролова, которая сотрудничает с правительством с 2014 года. Сначала она была советницей Кабмина по вопросам международной политики и стратегических коммуникаций, в 2015-2016 года была советницей заместителя министра обороны, в 2016-2019 годах - советницей министра информационной политики Юрия Стеця.

В 2015 года возглавляла центр стратегических коммуникаций благотворительной организации StratComUA, который оказывал поддержку СНБО, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Генштаба. Была инициатором и организатором Игр непобежденных в Украине.

Еще одну должность заместителя министра получил Алексей Марценюк, работавший в ING Corporate Finance, Morgan Stanley, "Смарт-холдинге", EastOne.

В 2014 году баллотировался в Верховную раду от партии "Демальянс" (неудачно), был помощником депутата парламента Ольги Бельковой из "Блока Петра Порошенко".

Он является основателем Ассоциации владельцев электромобилей.