​У Путина довольны согласованием "формулы Штайнмайера", но Лавров "насторожен"

В Кремле позитивно оценили решение официального Киева, подтвердившего "формулу Штайнмайера".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Само подтверждение "формулы Штайнмайера", которая, кстати говоря, была принята всеми участниками "нормандской четверки", включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, является важным шагом на пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль относится к подписанию Украиной упомянутого документа.

Он также выразил надежду, что "заинтересованные стороны и в дальнейшем будут двигаться по пути реализации Минских договоренностей".

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил ,что "реакция некоторых политических сил в Киеве на согласование "формулы Штайнмайера" вызывает настороженность".

"Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования Петра Порошенко, партии Юлии Тимошенко... Не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах", - сказал российский министр, выступая на сессии валдайского клуба в Сочи.

Ранее партия "Батькивщина" сообщила, что считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в может превратить Донбасс в Приднестровье.

Порошенко в своем фейсбуке отметил, что "формула Штайнмайера" может стать ловушкой - она разработана в Кремле и защищает российские интересы".

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что вначале Украина должна вернуть контроль над участком границы с Россией в Донбассе, а затем уже проводить выборы на территории самопровозглашенных республик. Он также призвал президента разъяснить "формулу Штайнмайера" на закрытом заседании Рады.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ. Подробнее читайте в материале LB.ua "Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению".

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

МИД РФ позитивно оценил согласование "формулы Штайнмайера", а боевики "ЛДНР" начали выдвигать Украине условия.