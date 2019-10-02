​Львовский облсовет выступил против "формулы Штайнмайера"

Депутаты Львовского областного совета на внеочередной сессии в среду, 2 октября, поддержали два заявления - о недопустимости отвода сил и средств Вооруженных сил Украины с линии фронта и против реализации "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

"Мы, депутаты Львовского облсовета, заявляем о том, что анонсированные 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским намерения реализации так называемой "формулы Штайнмайера" являются, по нашему мнению, неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", - говорится в заявлении.

Львовский облсовет считает, что в результате реализации "формулы Штайнмайера" Украина "получит именно легитимизацию и длительное консервирование террористических оккупационных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей посредством выборов", проведение следующих выборов в украинский парламент на этих территориях "окончательно закрепит присутствие представителей террористических оккупационных администраций во власти на национальном уровне".

Депутаты отрицают попытки разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором.

"Призываем органы местного самоуправления области высказывать свои протесты против начала капитуляции. Подтверждаем готовность Львовского облсовета и предлагаем профильным ассоциациям местного самоуправления Украины провести внеочередные сессии на Майдане Независимости или под стенами Верховной Рады… Требуем от президента Украины прекратить практику принятия судьбоносных решений без учета мнения общества и за его спиной", - отмечается в заявлении.

Во втором заявлении облсовет заявляет о недопустимости анонсированных президентом мероприятий по отводу сил и средств на Донбассе.

"Напоминаем президенту Владимиру Зеленскому о том, что целями государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях является освобождение временно оккупированных территорий и восстановления на этих территориях конституционного строя", - говорится в документе.

Подчеркивается, что факт окончательного вывода и полного отсутствия всех вооруженных формирований РФ устанавливается министром обороны и министром внутренних дел путем совместного представления президенту, который "исключительно на этом основании принимает соответствующее решение".

"Анонсированный на 1 октября президентом пример успешного отвода войск на участке фактической линии разграничения сторон, проходит в окрестностях Станицы-Луганской Луганской области, не соответствует действительности, поскольку представители оккупационной администрации РФ не выполнили никаких требований трехсторонней контактной группы, а жизнь и безопасность жителей указанного населенного пункта находятся под серьезной угрозой. Призываем президента, министра обороны Украины, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины защищать неотделимо суверенное право Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах международно признанного государственной границы, включая территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в заявлении.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

Против реализации выступил ряд украинских политсил, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.