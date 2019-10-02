Встреча "нормандской четверки" пройдет в Париже, дата уточняется, - Меркель

Саммит "нормандской четверки" состоится в Париже, но пока что точная его дата уточняется.

Об єтом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж", - сказала Меркель журналистам.

Других подробностей она не сообщила.

Напомним, 24 сентября, Зеленский обсудил с Меркель состояние подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки" для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе. 19 и 20 сентября глава украинского МИДа Вадим Пристайко и глава МИД Германии Хайко Маас в телефонном режиме обсуждал и подготовку к проведению встречи.

Ранее Зеленский заявил, что пока конкретной даты встречи лидеров стран "нормандского формата" нет, но Украина настаивает на такой встрече еще в сентябре. 18 сентября Пристайко говорил, что встреча должна была состояться 17 сентября, но Россия не смогла принять участие по техническим причинам.

В Нью-Йорке на Генассамблее ООН Пристайко в комментарии росСМИ рассказал о перспективе встречи лидеров стран "нормандской четверки". На вопрос, состоится ли эта встреча в октябре, он ответил: "Если ваш президент согласится, то будет. Мы согласны - все трое лидеров. Не хватает четвертого", - сказал Пристайко.