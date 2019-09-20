Пристайко второй раз за два дня поговорил з главой МИД Германии

Министры иностранных дел Украины и ФРГ Вадим Пристайко и Хайко Маас 20 сентября провели телефонный разговор.

Главной темой беседы стала подготовка к проведению встречи нормандского формата на высшем уровне.

Это уже вторая такая беседа за два последних дня, сообщил в своем Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Вже друга телефонна розмова Міністрів закордонних справ @VPrystaiko і @HeikoMaas за останні два дні! За допомогою наших 🇩🇪друзів Глава @MFA_Ukraine усіма силами намагається зрушити з мертвої точки Нормандський процес pic.twitter.com/2HABeopCiv — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 20, 2019

Укринформ со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что немецкая сторона предлагает провести перед саммитом встречу на уровне министров иностранных дел. Однако Пристайко после консультаций на уровне политических советников в Берлине в начале сентября заявлял, что Киев не видит необходимости в проведении такой встречи.

Сегодняшний разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, тогда как инициатором предыдущего была украинская сторона.

Кроме того, Маас проинформировал своего украинского коллегу о чем шла речь в ходе состоявшегося накануне его телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что пока конкретной даты встречи лидеров стран “нормандского формата” нет, но Украина настаивает на такой встрече еще в сентябре. 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" должна была состояться во вторник, 17 сентября, однако Россия не смогла принять участие по техническим причинам.