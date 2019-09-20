Золотая акция Игоря Коломойского

Фото: Lb.ua

Свежий пример – четверговый провал поправок в Уголовный кодекс, позволяющих обыскивать нардепов без решения суда (196 «за» и остановленное – что ); нежелание фракции «СН» - особенно мажоритарщиков - поддерживать паевые взносы при строительстве (поняв, что нет голосов, просто сняли с рассмотрения), кассовые аппараты для ФОПов (приняли сегодня с боем), ряд изменений по госслужбе и проч.

Разумеется, у руководства СН каждому конкретному случаю находятся свои объяснения. Так, например, фиаско 1009 (те самые правки в УК) списывают на «тлетворное влияние» ЕС-овцев и группы «За майбах» (так в кулуарах называют «За будущее»). Мол, старожилы «морально обрабатывали» нестойких новичков, пугали перспективой преследований, притеснений, тех же обысков: «под руки выводили из зала «попить кофе» чуть ли не во время голосования. Наши ж еще эмоционально нестойкие, вот и повелись». Даже статус законопроекта как неотложного президентского их не впечатлил.

На самом деле, депутатам просто надоело быть послушно-безмолвными баранами. А некоторые «слуги» - о, ужас - даже стали читать и самостоятельно анализировать предлагаемые законопроекты.

И началось это не вчера, а еще две недели тому – при голосовании закона «Про импичмент». Свои 244 он-то набрал (исключительно силами СН), но ОПЗЖ, ЕС, Батькивщина, «За будущее» и «Голос» синхронно выдали «ноли». Явив тем самым принципиально новый дизайн парламентского табло.

В футболе это называется «искусственный офф-сайд». Вы представляете, до какой «ручки» нужно было довести, чтобы сложился ситуативный тандем Вакарчука с Медведчуком? (Речь, разумеется, не о постоянном союзе, нет, но сам факт. Исторический, пожалуй).

Демарш был уже крайней мерой. Сигналом к тому, что договариваться необходимо. И не только со своими.

Предшествовала этому честная попытка вразумить и наладить взаимодействие. С чем «делегация» из представителей сразу нескольких непровластных фракций отправилась сперва к спикеру Разумкову.

Аргументация простая: независимость парламента как институции выгодна всем. И депутатам (понятно), и обществу (понятно), и самому Разумкову (которому быть фигурой несамостоятельной неинтересно) и даже Зеленскому («несговорчивая Рада» - очень удобная отмазка для международных партнеров в случае, если они настаивают на чем-то неоднозначном, ратификации Минских. Например). «Я-то что? Я-то все понимаю. И разделяю. Но у меня директива – больше полутора сотни законопроектов за три недели. Все – важные и первостепенные», - развел руками Дмитрий Александрович, указывая вверх, на потолок.

Тогда ходоки отправились на Банковую. Зеленский их не принял – перекинул на Богдана. Тот отреагировал в свойственной ему манере. «Что?! Депутаты? Нет, друзья мои, вы – никто и звать вас никак. Не имеете вы народного мандата. Мандат в этой стране один и принадлежит он Владимиру Зеленскому». Изрекал Андрей Йосифович, с теми же интонациями, которыми незабвенная мультяшная Масяня провозглашала «Кто?! Директор? Да пошел ты в жопу, директор!».

Диалог передаю не дословно, но очень близко к тексту. На пассаж про «отсутствие мандата» ходоки обиделись особенно сильно.

И парламентское табло запестрело нолями – приобрело, как было сказано, новый дизайн.

Фото: Lb.ua

Вывод из случившегося следовал однозначный: «Слуга народа» - не монолит. Самостоятельных трех сотен голосов у них нет. И, в этом созыве, уже не будет. Даже простого большинства в 226 «за» своими силами им не собрать. Разве при помощи Коломойского, контролирующего – по разным оценкам – от 30 до 40 депутатов.

Игорь Валерьевич это очень быстро просчитал. Собственно, он в нашей стране вообще лучше всех считает. Просчитав – собрался и поехал в ОП, где популярно изложил что, как и почем 30-40 «штыков».

Примечательно, что уже на следующее утро после этой встречи, на объектах национализированного «Привата» произвели ряд обысков. Явно разыскивая документы, без наличия которых государству Украина будет весьма непросто одолеть в международных судах бывших собственников «Приватбанка».

Ну и много еще других любопытных совпадений. Вроде непубличной встречи Игоря Коломойского с главой АМКУ Юрием Терентьевым. Вскоре после которой Президент Зеленский заявил, что АМКУ в целом ротирует, но вот конкретно руководителя – какова неожиданность – на должности сохраняет.

Заявил он это, кстати, на конференции YES, куда Игорь Валерьевич внезапно прибыл на правах почетного гостя. Хозяин бала, Виктор Пинчук (у которого с математикой тоже все сильно в порядке) встречал его с особыми почестями; понимая – у Коломойского сегодня «золотая акция» не только в ВР, но по стране в целом. Ведь, если из парламентского монолита «выдернуть» его «кирпичик», выяснится, что «король» (читай: Зеленский) голый. Что система, выстроенная «под него» Богданом, не работает. Что депутаты не ходят строем, не присягают беспрекословно, а значит завершить фактическое формирование президентской республики (вместо парламентско-президентской, предусмотренной действующей Конституцией) практически невозможно (Януковичу для этих целей в 2010-м потребовалось решение КСУ, «зеленые» думали обойтись «малой кровью», но довести до конца не получилось).

Фото: Соня Кошкина

Что из этого следует?

Перечислим предметно:

- конструкция большинства в Раде хрупкая. Очень. Без «штыков» Коломойского оно в принципе невозможно. У Игоря Валерьевича – золотая акция. Уже эта неделя показала: при важных голосованиях (а они у них сейчас все важные) руководителям СН приходится «страховать» себя уговорами «Голоса» и/или «Батькивщины» - поведение Давида Арахамии тому пример;

- о конституционном большинстве речь не идет в принципе. Редкие – взаимовыгодные для всех – исключения (вроде замены ЦИК) не в счет. Почему выгодно той же «Батькивщине»? Да, если не даст голоса за «обнуление» Центризбиркома, не получит ни одного места в его новом составе – элементарно же, Ватсон;

- «загнать» всех депутатов «в стойло» так, как планировали в первые дни работы Рады, уже не получится – императивный мандат провален, а значит управы на них нет;

Теперь – инвентаризируем последствия.

Первые – для Игоря Коломойского.

Вторые – для парламентаризма и страны в целом.

Итак, наличие «золотой акции» у Игоря Валерьевича, с одной стороны, открывает перед ним широкие возможности – закрыть старые счета, достичь новых целей. Но и порождает серьезные риски. Ибо фраза «когда, если не сейчас» - столь любимая им в последнее время – таит в себе множество скрытых угроз. Например, превратиться во врага наших внешних партнеров. Если не во врага самого государства (как институции).

Фото: delo.ua

Что до второго, тот тут превалирует надежда: ВР из места «тотального одобрямса» трансформируется в «место для дискуссии». Каковой и должна быть в парламентско-президентской (пока еще формально) республике. В нынешних условиях скорее рано, чем поздно, слуга вынужденно заключит коалиционный тандем (возможно, негласный) с «Батькивщиной», «Голосом» и частью «вольных мажоритарщиков». Или же будут вынуждены ежедневно выполнять хотелки обладателя золотой акции.