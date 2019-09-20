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Порошенко встретился с представителями миссии МВФ в Украине

Стороны обсудили реалистичность госбюджета-2020 и его соответствия договоренностям с МВФ.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с представителями Миссии МВФ, находящейся в эти дни в Украине.

Пятый президент Украины выразил благодарность за поддержку нашего государства со стороны Международного валютного фонда, что способствовало макроэкономической стабилизации и восстановлению экономического роста.

Во время встречи был обсужден проект Государственного бюджета на 2020 год, который был представлен правительством Украины. Была отмечена необходимость закладки в основу реалистичных целей, а также обеспечение соответствия договоренностям с Международным валютным фондом.

Представители МВФ также обратили внимание на важность независимости Национального банка Украины.

Порошенко призвал МВФ обратить особое внимание на недопущение ревизии национализации ПриватБанка, которая может подорвать не только макроэкономическую стабильность, но и инвестиционный имидж Украины.

Пятый президент Украины осудил политически мотивированные преследования бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и призвал МВФ осудить такие действия с требованием обеспечить безотлагательное расследование и привлечение к ответственности как исполнителей, так и заказчиков этих преступлений.

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