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Зеленский встретится с Трампом в Нью-Йорке

Президент Украины собирается в США для участия в заседании Генассамблеи ООН.

Зеленский встретится с Трампом в Нью-Йорке
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампа в рамках своего визита в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Поездка состоится 23-26 сентября, точная дата встречи с Трампом не указана.

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии ГА ООН и примет участие в саммите о Целях стабильного развития.

Кроме переговоров с Трампом, у Зеленского запланирован еще ряд встреч с лидерами иностранных государств. Он также встретится с лидерами украинской общины США, руководителями еврейских организаций США и представителями американских деловых кругов.

Напомним, что два дня назад Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом.

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