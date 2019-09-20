Зеленский встретится с Трампом в Нью-Йорке

Президент Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампа в рамках своего визита в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Поездка состоится 23-26 сентября, точная дата встречи с Трампом не указана.
Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии ГА ООН и примет участие в саммите о Целях стабильного развития.
Кроме переговоров с Трампом, у Зеленского запланирован еще ряд встреч с лидерами иностранных государств. Он также встретится с лидерами украинской общины США, руководителями еврейских организаций США и представителями американских деловых кругов.
Напомним, что два дня назад Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом.