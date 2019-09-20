"Слуг народа" отчитали за проваленный законпроект о разрешении обысков нардепов

Депутатам фракции "Слуга народа" устроили "порку" за проваленный вчера законопроект об изменениях в Уголовный кодекс в части разрешения обысков нардепов.

Об этом LB.ua сообщил источник во фракции.

"Было заседание фракции, ничего особенного, кроме порки за "проваленный" вчера 1009 (проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных положений криминального процессуального законодательства, - ред.)", - рассказал депутат.

Он также сообщил, что "сегодня назначим главой аппарата ВР Вячеслава Штучного, это зам УГО), а вопрос назначения новой ЦИК рассматриваться не будет".

Напомним, вчера во время рассмотрения законопроекта №1009 об отмене "правок Лозового" во втором чтении завершилось скандалом. Когда на табло появились провальные 196 голосов при минимально необходимых 226, спикер Дмитрий Разумков остановил голосование. После споров в зале законопроект был отправлен на повторное второе чтение.

Законопроект должен отменить правки в Уголовный процессуальный кодекс, которые существенно усложнили процедуру досудебного расследования. Также он должен был внести поправки в ст.27 закона Украины о статусе народного депутата, где прописаны гарантии неприкосновенности . В частности, снимается норма, которая запрещает без согласия Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Кроме того, планировались изменения в закон о радиочастотном ресурсе, предоставляющие НАБУ и ГБР право на автономное снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.