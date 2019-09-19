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Савченко устроилась ведущей на телеканал Zik

Экс-нардеп обещает раскрыть "секреты парламента".

Савченко устроилась ведущей на телеканал Zik
Надежда Савченко стала телеведущей
Фото: Скриншот видео

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко будет вести передачу на телеканале ZIK.

Анонс программы опубликован на канале ZIK в YouTube.

В ролике говорится, что Савченко станет ведущей программы "Комментатор. Верховная Рада с инсайтом", в которой экс-нардеп обещает раскрыть "секреты парламента".

"Я нахожусь здесь для вас, украинцы, чтобы рассказать вам секреты Верховной Рады - что происходит во внекулуарных разговорах, как у вас крадутся деньги из вашего бюджета, как принимаются преступные для украинцев законы", - обратилась Савченко к телезрителям.

Напомним, на внеочередных выборах в Раду Савченко не смогла переизбраться в парламент. Она баллотировалась по самому маленькому прифронтовому округу №51 в Донецкой области и набрала всего восемь голосов (1,20%). В 2014 году Савченко была первым номером избирательного списка "Батькивщины".

10 сентября экс-нардеп рассказала, что стала на учет в Центр занятости для поиска работы.

В июне телеканал ZIK перешел под контроль соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Потом пошел в политику, и в 2014-м избрался в парламент от "Оппозиционного блока". После этого с телеканала начали уходить журналисты.

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